Виктор Козлов - об игре с «Автомобилистом»: Важная победа в такой день

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов дал комментарий после победы своей команды над «Автомобилистом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Напряженный матч, играли с лидером конференции. По ходу матча выбывали игроки, мы заканчивали игру с короткой скамейкой. Учитывая это, я очень доволен отдачей ребят. Важная победа в такой день», - приводит слова специалиста пресс-служба уфимского клуба.

Команда Виктора Козлова с 54 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Николая Заварухина продолжают лидировать, имея в своем активе 61 очко.

В следующем матче «СЮ» отправится на выезд к «Трактору», а «Автомобилист» сыграет в Омске с «Авангардом». Оба противостояния состоятся 28 декабря.