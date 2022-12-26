«Торпедо» обыграло «Куньлунь», одержав пятую победу подряд в КХЛ. Кручинин оформил хет-трик

«Торпедо» на выезде оказалось сильнее «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу нижегородского клуба.
В составе победителей отличились Михаил Орлов, Деннис Ян, Алексей Кручинин (трижды), Кирилл Воронин и Александр Дарьин.
Китайцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Томаша Юрчо (дважды) и Девина Броссо.
Таким образом, команда Игоря Ларионова одержала пятую победу кряду и с 57 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Грэга Айрленда находятся на 10-й строчке, имея в своем активе 36 очков.
В следующем матче «Торпедо» отправится в гости к минскому «Динамо», а «Куньлунь» примет дома «Локомотив». Оба противостояния состоятся 28 декабря.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» – «Торпедо» – 3:7 (1:2, 1:2, 1:3)
Голы:
0:1 – Орлов (Летунов, Ян), 9:21
0:2 – Ян (), 16:46
1:2 – Юрчо (Локхарт, Фу), 17:32
2:2 – Юрчо (Сомерби, Вуд), 21:21
2:3 – Кручинин (Виноградов, Гончарук), 30:28
2:4 – Воронин (Конюшков, Гуска), 35:02
3:4 – Броссо (Йип), 45:44
3:5 – Дарьин (Михеев), 52:03
3:6 – Кручинин (Гончарук), 63:47
3:7 – Кручинин (пустые ворота), 59:46.