«Витязь» одержал волевую победу над «Северсталью» 

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и «Витязем» завершился со счетом 4:1 в пользу богатырей.
Отметим, что в составе домашней команды единственную шайбу забросил Робин Пресс (5-я минута). Гости ответили голами Ивана Зинченко (12), Владислава Кары (26), Степана Старкова (57) и Скотта Уилсона (60).
Таким образом, подопечные Вячеслава Буцаева занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков после 44 игр. Команда Андрея Разина находится на девятом месте, имея в своем активе 42 очка.
Добавим, что 28 декабря «Северсталь» на своей домашней арене примет «Спартак». 30 декабря «Витязь» дома сыграет с СКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) – «Витязь» (Подольск) – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы:
1:0 – Пресс (Иванцов), 04:22 (бол.)
1:1 – Зинченко (Аркалов, Ежов), 11:13
1:2 – Кара, 25:36
1:3 – Старков (Рассказов), 56:59 (мен.)
1:4 – Уилсон (Яровой), 59:37
Вратари: Самонов - Дорожко