«Спартак» уступил «Локомотиву», потерпев пятое поражение кряду в КХЛ

«Локомотив» на своей площадке оказался сильнее «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ярославского клуба.
В составе победителей дубль оформил Степан Никулин.
Москвичи ответили заброшенной шайбой в исполнении Германа Рубцова.
Таким образом, команда Игоря Никитина одержала четвертую победу кряду и с 62 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Игоря Гришина потерпели пятое поражение подряд и находятся на шестой строчке, имея в своем активе 46 очков.
В следующем матче «Локомотив» отправится на выезд к «Куньлуню», а «Спартак» сыграет в Череповце с «Северсталью». Оба противостояния состоятся 28 декабря.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» – «Спартак» – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы:
1:0 – Никулин (Алексеев), 4:31
1:1 – Рубцов (Квартальнов, Чибриков), 29:21
2:1 – Никулин (Иванов), 45:18