«Спартак» уступил «Локомотиву», потерпев пятое поражение кряду в КХЛ

«Локомотив» на своей площадке оказался сильнее «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ярославского клуба.

В составе победителей дубль оформил Степан Никулин.

Москвичи ответили заброшенной шайбой в исполнении Германа Рубцова.

Таким образом, команда Игоря Никитина одержала четвертую победу кряду и с 62 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Игоря Гришина потерпели пятое поражение подряд и находятся на шестой строчке, имея в своем активе 46 очков.

В следующем матче «Локомотив» отправится на выезд к «Куньлуню», а «Спартак» сыграет в Череповце с «Северсталью». Оба противостояния состоятся 28 декабря.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» – «Спартак» – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Никулин (Алексеев), 4:31

1:1 – Рубцов (Квартальнов, Чибриков), 29:21

2:1 – Никулин (Иванов), 45:18