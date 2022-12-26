«Нефтехимик» благодаря дублям Камары и Федотова одержал волевую победу над минским «Динамо»

«Нефтехимик» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил минское «Динамо» со счетом 7:4.
В составе российской команды забивали Булат Шафигуллин (5-я минута), Максим Гончаров (26), Вячеслав Лещенко (59), а также дважды Энтони Камара (32 и 39) и Илья Федотов (45 и 48).
Клуб из Нижнекамска набрал 39 очков, но продолжает замыкать турнирную таблицу Восточной конференции. Минчане с 42 очками идут восьмыми на Западе.
«Динамо» 28 декабря примет «Торпедо», «Нефтехимик» в этот же день сыграет в гостях против «Сочи».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 4:7 (2:1, 2:3, 0:3)
Голы:
0:1 – Шафигуллин (Галимов), 4:58
1:1 – Козун (Спунер, Коробов), 8:18
2:1 – Коробов (Меркли, Козун), 9:24
3:1 – Варфоломеев (Лалонде, Гилмор), 22:22
3:2 – Гончаров, 25:11
4:2 – Пинчук (Лалонде), 28:27
4:3 – Камара (Воробьев, Хохлов), 31:23
4:4 – Камара (Митякин, Хохлов), 38:51
4:5 - Федотов (Березин, Шафигуллин), 44:25
4:6 - Федотов, 47:40
4:7 - Лещенко, 58:26