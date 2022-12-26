«Динамо» на выезде одолело ЦСКА в московском дерби 

Хоккеисты московского «Динамо» одержали гостевую победу над ЦСКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что в составе бело-голубых волков заброшенными шайбами отметились Александр Скоренов (3-я минута) и Якоб Лилья (24). Хозяева льда ответили единственным голом Сергея Плотникова (24).
Таким образом, команда Алексея Кудашова занимают пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков после 44 игр. ЦСКА находится на третьем месте с таким же количеством очков (57).
Добавим, что 28 декабря ЦСКА сыграет дома с СКА, а 30 декабря московское «Динамо» на выезде встретится с «Сочи».
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Москва) – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы:
0:1 – Скоренов (Мартынов, Менелл), 02:30 (бол.)
0:2 – Лилья (Миронов), 23:00
1:2 – Плотников (Окулов, Нестеров), 23:35
Вратари: Шарыченков – Коновалов