Тренер «Автомобилиста» Заварухин оценил игру команды в матче против «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин дал комментарий после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

«Тяжелый первый период, тяжело входили в игру - соперник имел преимущество. Перестроились во втором. Хороший третий период при количестве бросков 13 на 3 и умудрились проиграть матч», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Команда Виктора Козлова с 54 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Николая Заварухина продолжают лидировать, имея в своем активе 61 очко.

В следующем матче «СЮ» отправится на выезд к «Трактору», а «Автомобилист» сыграет в Омске с «Авангардом». Оба противостояния состоятся 28 декабря.