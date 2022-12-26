Разин прокомментировал поражение «Северстали» от «Витязя» в матче КХЛ

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (1:4).

Отметим, что в составе сталеваров единственную шайбу в прошедшей встрече забросил Робин Пресс. Соперник ответил голами Ивана Зинченко, Владислава Кары, Степана Старков и Скотта Уилсона.

«Прежде всего – «Витязь» с победой. Заметно, что соперник вышел сражаться в важной встрече. Мы проиграли по всем фронтам. Контролировали шайбу, но не смогли создать необходимые моменты. Когда нет моментов, нет и голов. В таких противостояниях каждая шайба – на вес золота. Нужно двигаться дальше и улучшать свою игру», – цитирует Разина клубная пресс-служба «Северстали».

Добавим, что в данный момент «Северсталь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 очка в 43 играх.

28 декабря подопечные Разина на своей домашней арене примет «Спартак».