Буцаев - о победе над «Северсталью»: Мы сыграли сегодня очень дисциплинированно

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:1).

«Хорошая игра. Упорная, интересная. Все прекрасно понимали значимость этой игры. Мы сыграли сегодня очень дисциплинированно в плане тактического построения», - приводит слова специалиста пресс-служба череповецкого клуба.

Подопечные Вячеслава Буцаева занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков после 44 игр. Команда Андрея Разина находится на девятом месте, имея в своем активе 42 очка.

Добавим, что 28 декабря «Северсталь» на своей домашней арене примет «Спартак». 30 декабря «Витязь» дома сыграет с СКА.