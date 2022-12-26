Никитин о победе над «Спартаком»: Уже готовимся к следующей игре, завтра улетаем

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу своих подопечных над московским «Спартаком» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ребята постарались сегодня. Домашний матч тяжелый был, но получилось порадовать болельщиков. Однако уже готовимся к следующей игре, завтра улетаем.

Было тяжело после победы с ЦСКА? «Ак Барс» и ЦСКА забрали много эмоций, да и «Сочи» потрепал нервы. Но мы успели отдохнуть пару дней, ребята побыли дома», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ярославского клуба. В составе победителей дубль оформил Степан Никулин. Москвичи ответили заброшенной шайбой в исполнении Германа Рубцова.

Таким образом, команда Игоря Никитина одержала четвертую победу кряду и с 62 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Игоря Гришина потерпели пятое поражение подряд и находятся на шестой строчке, имея в своем активе 46 очков.

В следующем матче «Локомотив» отправится на выезд к «Куньлуню», а «Спартак» сыграет в Череповце с «Северсталью». Оба противостояния состоятся 28 декабря.