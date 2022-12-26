Гришин назвал заслуженной победу «Локомотива» над «Спартаком» в матче КХЛ

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин дал комментарий после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:2).

«Заслуженная победа «Локомотива», очень организованная команда и всегда тяжело против них играть», - приводит слова специалиста пресс-служба красно-белых.

Команда Игоря Никитина одержала четвертую победу кряду и с 62 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Игоря Гришина потерпели пятое поражение подряд и находятся на шестой строчке, имея в своем активе 46 очков.

В следующем матче «Локомотив» отправится на выезд к «Куньлуню», а «Спартак» сыграет в Череповце с «Северсталью». Оба противостояния состоятся 28 декабря.