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«Первый блин комом»: Бурмистров оценил свой дебют за «Металлург»

Хоккеист не смог отметиться результативными действиями.
26 декабря 2022 22:58
автор: Александр Шульгин

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Бурмистров прокомментировал свой дебют в составе уральцев в матче регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора».

«Конечно, первый блин комом. Еще такое - месяц не играл в хоккей, не тренировался с командой. Одну тренировку провел с командой, и сразу в игру. Но я только был рад, что меня сегодня поставили. Надо вспомнить, набрать игровой ритм», - приводит слова хоккеиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу челябинцев. Победитель определился только в серии послематчевых буллитов. Бурмистров не смог отметиться результативными действиями.

Форвард перешел в «Металлург» из казанского «Ак Барса».

источник: КХЛ
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