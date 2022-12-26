Сергеев заявил, что ЦСКА в матче с московским «Динамо» подвели удаления

Защитник ЦСКА Артем Сергеев назвал главную причину домашнего поражения его команды в матче против московского «Динамо» (1:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«В первом периоде нас подвели удаления. Отдали инициативу сопернику, тяжело потом игру выравнивать. Забили один гол, но этого мало», - сказал защитник ЦСКА пресс-службе команды.

Команда Алексея Кудашова занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков после 44 игр. ЦСКА находится на третьем месте с таким же количеством очков (57).

Добавим, что 28 декабря ЦСКА сыграет дома с СКА, а 30 декабря московское «Динамо» на выезде встретится с «Сочи».