Главный тренер «Динамо» Кудашов уверен, что его команда должна была больше забивать ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе своей команды над ЦСКА (2:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Хорошая игра получилась. Думаю, что зрителям она понравилась, и моментов много было. Шайб маловато, создали больше. Надо было больше забивать. Понравилось, как играли и в атаке, и в обороне. Самоотверженность и самоотдача были на высшем уровне, - сказал главный тренер «Динамо» пресс-службе клуба.

Команда Кудашова занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков после 44 игр. ЦСКА находится на третьем месте с таким же количеством очков (57).

Добавим, что 28 декабря ЦСКА сыграет дома против СКА, а 30 декабря московское «Динамо» на выезде встретится с «Сочи».