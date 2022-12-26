Тренер «Нефтехимика» Леонтьев – о победе над минским «Динамо»: Единым целым довели счет до победного

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением о победе над минским «Динамо» (7:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе нижнекамской команды дублем отметились Илья Федотов и Энтони Камара, по шайбе забросили Булат Шафигуллин, Максим Гончаров и Вячеслав Лещенко. Минский клуб ответил голами Брэндона Козуна, Дмитрия Коробова, Павла Варфоломеева и Виталия Пинчука.

«Красочная и результативная встреча получилась. Хочу отметить, что вся команда отлично справилась с давлением и перевернула ход матча в свою пользу. Собрались и единым целым довели счет до победного. Хочу поздравить своих хоккеистов и фанатов команды. Мы и дальше рассчитываем бороться за путевку в плей-офф», – приводит слова Леонтьева пресс-служба КХЛ.

Добавим, что «Нефтехимик» занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 39 очков после 43 игр.

28 декабря подопечные Леонтьева сыграют на выезде с «Сочи».