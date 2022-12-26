Ларионов - о матче с «Куньлунем»: Много голов и ошибок, но все же довели дело до победы

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (7:3).

«Много голов, много ошибок, но все же довели дело до победы, это радует. «Куньлунь» поздравляю с наступающим Новым годом, желаю им успехов в концовке сезона», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Команда Игоря Ларионова одержала пятую победу кряду и с 57 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Грэга Айрленда находятся на 10-й строчке, имея в своем активе 36 очков.

В следующем матче «Торпедо» отправится в гости к минскому «Динамо», а «Куньлунь» примет дома «Локомотив». Оба противостояния состоятся 28 декабря.