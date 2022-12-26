Главный тренер ЦСКА - о матче с московским «Динамо»: Проиграли достойному сопернику

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался после домашнего поражения своей команды от московского «Динамо» (1:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

- «Динамо» — с победой. Хорошие скорости продемонстрировала эта команда. К сожалению, нам не удалось сыграть все 60 минут в тот хоккей, который показывали во втором периоде и большую часть третьего периода. Завершение оставляет желать лучшего, мы не много создали голевых моментов, но они были очень качественные. Можно вспомнить это с первой смены. Проиграли хорошему сопернику. Опять пропустили первыми, думаю, найдем определенные причины, устраним их. У нас отличный график. Встречаемся с хорошими соперниками в следующих трех матчах. Перегруппируемся, потренируемся и покажем тот хоккей, который результат приносит, - сказал главный тренер ЦСКА пресс-службе «Динамо».

Команда Алексея Кудашова занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков после 44 игр. ЦСКА находится на третьем месте с таким же количеством очков (57).

Добавим, что 28 декабря ЦСКА сыграет дома против СКА, а 30 декабря московское «Динамо» на выезде встретится с «Сочи».