Сборная США обыграла Латвию на старте МЧМ-2023

Сборная США оказалась сильнее национальной команды Латвии на старте молодежного чемпионата мира-2023, который проходит в Канаде. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу американцев.
В составе победителей отличились Джимми Снаггеруд, Шон Беренс, Чез Лусиус, Рэдмонд Сэведж и Люк Хьюз.
Европейцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Анри Равинскиса и Никса Фененка.
В следующем матче США сыграют со Словакией (29 декабря), а Латвия будет противостоять Швейцарии (28 декабря).
источник: «Советский спорт»