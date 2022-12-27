Сборная Канады уступила Чехии на старте МЧМ-2023

Сборная Канады проиграла национальной команде Чехии на старте молодежного чемпионата мира-2023. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу европейцев.
В составе победителей отличились Давид Шпачек, Станислав Свозил, Давид Моравец, Ярослав Хмеларж и Матоуш Меншик.
Североамериканцы ответили заброшенными шайбами в исполнении Коннора Бедарда и Шейна Райта.
Добавим, что в следующем матче Канада сыграет со Германией (29 декабря), Чехия будет противостоять Австрии (28 декабря).
источник: «Советский спорт»