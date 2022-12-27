Билялетдинов вернулся на пост главного тренера «Ак Барса»

Зинаэтула Билялетдинов назначен главным тренером «Ак Барса», сообщает Telegram-канал казанского клуба. Контракт рассчитан до конца сезона-2022/23 года.

Исполняющий обязанности главного тренера Юрий Бабенко продолжит работу в клубе на позиции ассистента.

«Решение принималось непросто, изначально планы были другими, но ситуация подтолкнула к такому выбору. Мне небезразлична наша команда и положение, в которое мы все попали. Надеюсь, что смогу помочь, что мы улучшим свою игру и решим задачу, которая стоит перед клубом», - заявил Билялетдинов.

«Ак Барс» после 43 игр набрал 49 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции.