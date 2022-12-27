«Локомотив» подписал новые соглашения с двумя защитниками

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» продлил соглашения с защитниками команды Рушаном Рафиковым и Максимом Осиповым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Новые договоры рассчитаны до 30 апреля 2025 года.

Рафиков выступает за «Локомотив» с сезона-2015/16. Всего на счету 27-летнего защитника в КХЛ 421 матч и 128 очков (34+94). В нынешнем сезоне он набрал 16 очков (5+11) в 44 матчах.

Осипов играет за ярославскую команду с сезона-2018/19. Всего в активе 29-летнего защитника 492 матча в лиге, в которых он набрал 106 очков (31+75), в нынешнем сезоне - 42 игры и 3 очка (1+2).