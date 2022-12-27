СКА объявил о продлении контракт со Смирновым

Российский защитник Никита Смирнов продолжит выступления за СКА.

Сегодня, 27 декабря, хоккеист подписал новое соглашение, о чем информирует клубная пресс-служба. Договор рассчитан до 30 апреля 2025 года. Другие детали контракта не раскрываются.

Напомним, Смирнов – воспитанник армейцев. Он выступает за «СКА-Неву». В нынешнем сезоне ВХЛ хоккеист отыграл 27 матчей и набрал 11 (2+9) очков.

К слову, защитник также успел сыграть за первую команду СКА: он провел 6 матчей в КХЛ, но не отметился голевыми действиями на льду.