Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» всухую обыграть «Рейнджерс»

«Вашингтон» на выезде оказался сильнее «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Кэпиталз».
В составе победителей отличились Маркус Йоханссон, Эрик Густафссон, Ларс Эллер и Конор Шири. Российский нападающий Евгений Кузнецов сделал результативную передачу.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 29.
В следующем матче «Вашингтон» примет дома «Оттаву», а «Рейнджерс» отправятся в гости к «Тампе-Бэй». Оба противостояния состоятся 30 декабря.
источник: «Советский спорт»