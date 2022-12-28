«Айлендерс» крупно победили «Питтсбург», Сорокин отразил 19 бросков

«Айлендерс» на своей площадке оказались сильнее «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «островитян».

В составе победителей по дублю оформили Андерс Ли и Мэтью Барзал. Также один раз отличился Джош Бэйли. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 19 бросков из 20, а защитник Александр Романов сделал результативную. передачу.

«Пингвинз» ответили заброшенной шайбой в исполнении Пьер-Оливера Джозефа.

В следующем матче «Айлендерс» примут дома «Коламбус», а «Питтсбург» сыграет на своей арене с «Детройтом». Оба противостояния состоятся 30 декабря.