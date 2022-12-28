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«Миннесота» обыграла «Виннипег», Капризов отметился ассистом

Встреча прошла на льду «Канада Лайф Центра».
28 декабря 2022 08:49

«Миннесота» на выезде оказалась сильнее «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Уайлд».

В составе победителей отличились Джаред Сперджен, Матс Зуккарелло, Фредерик Годро и Сэмюэль Уокер. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

«Джетс» ответили заброшенной шайбой в исполнении Пьер-Люка Дюбуа.

В следующем матче «Миннесота» примет дома «Даллас», а «Виннипег» на своей площадке сыграет с «Ванкувером». Оба противостояния состоятся 30 декабря.

источник: «Советский спорт»
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