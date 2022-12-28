«Торонто» победил «Сент-Луис». Бочневича, Торопченко и Тарасенко отметились передачами

«Торонто» на выезде оказался сильнее «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу «Мэйпл Лифс».
В составе победителей отличились Джастин Холл, Джон Таварес, Александр Керфут, Калле Йернкрок и Вильям Нюландер. Российский вратарь Илья Самсонов отразил 30 бросков из 34.
«Блюз» ответили заброшенными шайбами в исполнении Калле Росена, Райана О'Райлли, Джастена Фолка и Джордана Кайру. Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Алексей Торопченко отметились результативными передачами.
В следующем матче «Торонто» отправится в гости к «Аризоне», а «Сент-Луис» примет дома «Чикаго». Оба противостояния состоятся 30 декабря.
источник: «Советский спорт»