«Колорадо» проиграл «Аризоне», Георгиев пропустил 5 голов

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» – «Колорадо» завершился в пользу хозяев – 6:3.
Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 27 бросков из 32.
Таким образом, его команда прервала серию из четыре побед кряду, а «койоты» выиграли второй матч подряд.
30 декабря «Колорадо» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Аризона» встретится с «Торонто».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» – «Колорадо» – 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Голы:
1:0 – 4 Гостисбеер (Келлер, Чикран)
1:1 – 5 Родригес (Комфер, Макар)
2:1 – 12 Крауз (Бьюгстэд)
3:1 – 26 Шмалц (Чикран, Ричи)
3:2 – 32 Макар (Тэйвс, Комфер)
4:2 – 37 Мозер (Вялимяки, Крауз)
5:2 – 44 Карконе (Чикран, Крауз)
5:3 – 46 Рантанен (Жирар, Джонсон)
6:3 – 60 Келлер (Шмалц)
Вратари: Ингрэм 28/31 – Георгиев 27/32.
источник: «Советский спорт»