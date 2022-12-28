Четыре очка Михеева помогли «Ванкуверу» крупно обыграть «Сан-Хосе»

«Ванкувер» на своей площадке оказался сильнее «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Кэнакс».
В составе победителей четыре очка российский нападающий Илья Михеев. Андрей Кузьменко отметился одной передачей.
Хоккеисты «Шаркс» Александр Барабанов и Евгений Свечников не отметились результативными действиями.
В следующем матче «Ванкувер» отправится в гости к «Виннипегу», а «Сан-Хосе» примет дома «Филадельфию». Оба противостояния состоятся 30 декабря.
источник: «Советский спорт»