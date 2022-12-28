Кагарлицкий рассказал, как изменилась подготовка к играм после возвращения Билялетдинова в «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий рассказал, как изменилась подготовка к матчам после возвращения Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера команды. Контракт специалиста рассчитан до конца сезона-2022/23 года.

«Он много подсказывает, рассказывает о каких-то нюансах, идет хороший диалог. Все позитивно. Надеюсь, мы выправим ситуацию, в которую попали», - приводит слова хоккеиста пресс-служба казанского клуба.

Добавим, что «Ак Барс» после 43 игр набрал 49 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции.