Защитник «Оттавы» Зайцев получил травму

Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев получил травму нижней части тела, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

Инцидент произошел в первом периоде матча против «Бостон Брюинз». После столкновения с игроком соперника в первую двадцатиминутку, Зайцев не выходил на лед

Встреча в Оттаве завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

Как отметил главный тренер «сенаторов» Ди Джей Смит, в среду россиянина ждет дополнительное медобследование, но по предварительным данным Зайцев выбыл не на долгий период.

«Оттава» после 34 игр набрала 33 очка и занимает 13-е место в Восточной конференции.