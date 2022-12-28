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«Барыс» победил «Сибирь» в своем последнем матче КХЛ в 2022 году

Хоккеисты казахстанского клуба прервали победную серию новосибирцев.
28 декабря 2022 18:01
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты астанинского «Барыса» победили «Сибирь в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет был открыт только в середине второго периода. Отличился Александр Шаров. Спустя минуту гости сравняли счет стараниями Джереми Бракко, а на 45-й минуте Никита Михайлис забросил победную шайбу. В обеих шайбах ассистировал Линден Вей.

«Барыс» набрал 43 очка и занимает восьмое место в Восточной конференции, у «Сибири» 55 очков и третье место там же.

Последнюю игру 2022 года «Сибирь» проведет 30 декабря на своем льду, принимая екатеринбургский «Автомобилист». А «Барыс» сыграет уже только в 2023 году. 3 января в Астане он примет «Металлург» из Магнитогорска.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Сибирь» (Новосибирск) – «Барыс» (Астана) 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

Голы:

1:0 – Шаров (Пьянов), 30:06

1:1 – Бракко (Грант, Вей), 31:34

1:2 – Михайлис (Вей), 44:59

Вратари: Костин-Гудачев

источник: «Советский спорт»
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