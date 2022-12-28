«Авангард» разгромил лидера Восточной конференции в своем юбилейном матче в КХЛ

Омский «Авангард» разгромил лидера Восточной конференции екатеринбургский «Автомобилист» в своем 1000-м матче в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Встреча в Омске завершилась со счетом 5:0 в пользу юбиляров.

В составе победителей дублем отметился Сергей Толчинский (6-я и 27-я минута), по шайбе и ассисту записали на свой счет Дамир Шарипзянов (22) и Рид Буше (32). Заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами отличился Владимир Ткачев (40).

Вратарь хозяев льда Василий Демченко в 17-й раз в карьере и второй раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 35 бросков в створ своих ворот.

«Авангард» победил в пятой подряд игре и набрал 56 очков, вышел на третье место в Восточной конференции, опередив «Сибирь». «Автомобилист» с 61 очком продолжает возглавлять турнирную таблицу Востока.

Свой последний матч в 2022 году «Автомобилист» проведет 30 декабря в Новосибирске против «Сибири», а «Авангард» в тот же день примет «Салават Юлаев».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)

Голы:

1:0 – Толчинский (Шарипзянов, Грицюк), 05:11

2:0 – Шарипзянов (Телегин, Дергачев), 21:39

3:0 – Толчинский (Ткачев, Белов), 26:40

4:0 – Буше (Ткачев, Шарипзянов), 31:50

5:0 – Ткачев (Буше), 39:07

Вратари: Демченко - Галкин