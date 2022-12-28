«Салават Юлаев» проиграл «Трактору» в 1000-м матче в КХЛ

«Салавает Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Трактору» со счетом 2:4.

В составе клуба из Челябинска, которому за сутки до игры исполнилось 75 лет, дубль оформил Владимир Ткачев (забив на 5-й и 10-й минутах), также забивали Сергей Калинин (37), Алексей Бывальцев (48).

У команды из Уфы, для которой этот матч стал 1000-м в Лиге шайбы забрасывали Николай Кулемин (26) и Александр Кадейкин (48).

«Медведи» набрали 42 очка и поднялись на девятое место турнирной таблицы Восточной конференции, где башкирский клуб идет с 54 очками пятым.

«Салават Юлаев» 30 декабря сыграет в гостях с «Авангардом», «Трактор» в этот же день примет «Металлург».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) - «Салават Юлавев» (Уфа) - 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Голы:

1:0 – Ткачев (Шабанов, Шепелев), 4:04

2:0 – Ткачев (Яруллин, Шабанов), 9:41

2:1 – Кулемин (Шмелев), 25:11

3:1 – Калинин (Горюнов-Рольгизер), 36:08

3:2 - Кадейкин (Шмелев, Комаров), 39:15

4:2 - Бывальцев (Бурдасов, Блажиевски), 47:42