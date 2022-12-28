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Алексей Дементьев: Тройной обмен игроками — это «высший пилотаж»

Хоккейный эксперт Алексей Дементьев рассказал о переговорах между генеральными менеджерами клубов об обмене хоккеистами и историю из практики скаута НХЛ.
28 декабря 2022 20:47

«Почему была такая низкая активность в последние дни дозаявок КХЛ? Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Чаще мы видели изменения условий, а иногда и сроков контрактов игроков в самих системах клубов. Вопросы обменов игроками очень часто зависят от личных контактов заинтересованных сторон. В работе менеджеров, отстаивающих интересы своих клубов, порой возникают щекотливые ситуации, в которых каждая из сторон непременно именно сейчас должна получить только явную выгоду, оцениваемую на рынке. Но так бывает очень редко и требует внушительных знаний рынка, особенно когда речь идёт об обмене игроками. Если речь идёт о финансовой компенсации, то это другой аспект работы. Обмен игрока на игрока или группы игроков, а тем более тройной обмен — это «высший пилотаж». Здесь нужно уметь быстро принимать решения и договариваться, понимая выгоду для своей организации.

Знаете, я думаю, менеджерам нельзя ориентироваться на факт «неудачных переговоров» со своим коллегой в прошлом, кстати, как и с агентами тоже. Сегодня, может быть, не получилось договориться о нужной сделке, но завтра или через месяц всё может быть по-другому. Способность не обращать внимания на прошлое, а двигаться вперёд, невзирая ни на что, является основой удачных сделок. Факт обладания достаточным количеством информации об обмениваемых игроках на момент сделки — это зависит от структуры работы организации.

Интересные истории, связанные с обменами? Помню, работал европейским скаутом на «Нэшвилл». Звонит мне генменеджер Дэвид Пойл и говорит: «Я на другой линии с генменеджером «Лос-Анджелеса», у нас с ними будет выгодный для них обмен, кого из их задрафтованных игроков Европы мы сможем использовать у нас в системе?» Я сказал, что Киммо Тиммонен. Через час было объявлено об обмене, а Киммо стал ведущим защитником НХЛ», — сказал Дементьев «Чемпионату».

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