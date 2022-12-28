«Локомотив» впервые в сезоне выиграл у «Куньлунь Ред Стар» и продлил победную серию

Хоккеисты ярославского «Локомотива» впервые в сезоне победили «Куньлунь Ред Стар». Встреча в Мытищах завершилась волевой победой гостей со счетом 4:2.

У гостей дубль на счету Максима Шалунова (10-я и 21-я минута), также отличились Александр Полунин (41) и Денис Алексеев (54). У хозяев льда шайбы забросили Лукас Локхарт (2) и Винсент Ловерде (36).

«Локомотив» с 64 очками продолжает погоню за санкт-петербургским СКА в Западной конференции, у «Куньлунь Ред Стар» 36 очков и девятое место там же.

Свою последнюю игру 2022 года «Локомотив» проведет 30 декабря в Москве против ЦСКА, а «Куньлунь Ред Стар» сыграет 3 января 2023 года в Балашихе с «Витязем».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Локомотив» (Ярославль) – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы:

1:0 – Локхарт (Фу, Лесли), 01:19

1:1 – Шалунов (Чехович, Березкин), 09:10 (бол.)

1:2 – Шалунов (Березкин, Чехович), 20:41 (бол.)

2:2 – Ловерде (Вон), 35:12

2:3 – Полунин (Березкин), 40:39

2:4 – Алексеев (Никулин, Иванов), 53:36

Вратари: Джурусик - Бочаров