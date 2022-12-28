«Торпедо» одолело минское «Динамо» и поднялось на третье место Запада

«Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победило минское «Динамо» со счетом 3:2.
В составе команды из России дубль оформил Максим Летунов (забив на 7-й и 50-й минутах), также большинство реализовал Владислав Фирстов (25).
У белорусского клуба шайбы забросили Брэндон Козун (18) и Павел Варфоломеев (21).
Таким образом, «автозаводцы» набрали 59 очков и поднялись на третье место турнирной таблицы Западной конференции, где минчане с 42 очками пока восьмые.
«Торпедо» 30 декабря сыграет в гостях с «Северсталью», «Динамо» в этот же день примет «Спартак».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) - «Торпедо» (Нижний Новгород) - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы:
0:1 – Летунов (Иванов, Ян), 6:35
1:1 – Козун (Спунер, Душак), 17:18
2:1 – Варфоломеев (Пожиган, Соколов), 20:57
2:2 – Фирстов (Федотов, Ян), 24:09 (Бол.)
2:3 - Летунов (Фирстов), 49:07