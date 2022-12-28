«Нефтехимик» разгромил «Сочи» и покинул последнее место в Восточной конференции

«Нефтехимик» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Сочи завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

У гостей отличились Вячеслав Лещенко (7-я минута), Андрей Чивилев (8), Андрей Белозеров (18), Илья Федотов (47).

Вратарь «Нефтехимика» Андрей Тихомиров отразил все 15 бросков и оформил вторую в этом сезоне (и восьмую в карьере) игру на ноль.

«Нефтехимик» набрал 41 очко и покинул последнее место в Восточной конференции, обойдя «Амур». У «Сочи» 18 очков и команда замыкает турнирную таблицу Западной конференции.

Свои заключительные матчи 2022 года «Нефтехимик» и «Сочи» проведут 30 декабря. «Сочи» примет московское «Динамо», а «Нефтехимик» отправится в гости к «Ак Барсу».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» - «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Лещенко (Митякин), 06:40

0:2 – Чивилев, 07:22 (мен.)

0:3 – Белозеров (Камара, Лещенко), 17:56 (бол.)

0:4 – Федотов (Галимов, Шафигуллин), 46:43

Вратари: Третьяк - Тихомиров