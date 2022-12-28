ЦСКА одержал волевую победу над СКА благодаря дублю Окулова

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил СКА со счетом 2:1
На шайбу нападающего гостей Марата Хуснутдинова (28-я минута) хозяева льда ответили дублем Константина Окулова (43, 49) и шайбой Максима Соркина (58).
Московские армейцы набрали 59 очков и вернулись на третье место Западной конференции, чьим лидером с 73 очками остаются петербуржцы.
СКА 30 декабря проведет выездной матч против «Витязя», ЦСКА в этот же день примет «Локомотив».
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Голы:
0:1 – Хуснутдинов (Камалов, Гусев), 27:37
1:1 – Окулов (Каменев, Плотников), 48:40
2:1 - Окулов (Каменев, Плотников), 48:40
3:1 - Соркин (Брюквин), 47:39
источник: «Советский спорт»