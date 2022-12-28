«Ак Барс» проиграл в первом матче после возвращения Билялетдинова

Казанский «Ак Барс» потерпел поражение в первом матче после возвращения Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера казанцев. Встреча против магнитогорского «Металлурга» в Казани завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В составе победителей хет-триком отличился Николай Голдобин (25, 42, 59 минута), еще одну шайбу на свой счет записал Егор Яковлев (33). Три голевые передачи на счету Филиппа Майе. Гости дважды забрасывали шайбы, находясь в численном преимуществе.

Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин провел 750-ю игру в КХЛ.

У хозяев льда заброшенными шайбами отметились Александр Радулов (28) и Кирилл Петров (39).

«Металлург» набрал 60 очков и вплотную приблизился к лидирующему в Восточной конференции «Автомобилисту». У «Ак Барса» 49 очков и седьмое место на Востоке.

«Ак Барс» завершит 2022 год игрой 30 декабря в Казани с «Нефтехимиком», а «Металлург» отправится в гости к «Трактору» в Челябинск.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Голы:

0:1 – Голдобин, 24:57

1:1 – Радулов (Шипачев, Кагарлицкий), 27:54

1:2 – Яковлев (Майе), 32:20 (бол.)

2:2 – Петров (Шипачев, Кагарлицкий), 38:32

2:3 – Голдобин (Майе, Яковлев), 41:37 (бол.).

2:4 – Голдобин (Майе), 58:16

Вратари: Билялов - Кошечкин