«Северсталь» дома в овертайме победила «Спартак»

«Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Северстали» со счетом 3:4ОТ.
В основное время в составе красно-белых забивали Павел Ткаченко (13-я минута), Данила Квартальнов (48) и Александр Хохлачев (60). У клуба из Череповца - Дмитрий Моисеев в меньшинстве (33), Даниил Пыленков (50) и Александр Петунин (58).
В овертайме победную шайбу за «Северсталь» забросил все тот же Петунин (65).
Красно-белые с 47 очками занимают шестое место Западной конференции, где «Северсталь» поднялись на восьмое место, набрав 44 очка
«Северсталь» 30 декабря примет «Торпедо», «Спартак» в этот же день сыграет в Минске против местного «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) - «Спартак» (Москва) 4:3ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)
Голы:
0:1 – Ткаченко (Заседа, Ручкин), 12:34
1:1 – Моисеев (Лишка, Пыленков), 32:16 (Мен.)
1:2 – Квартальнов (Цыплаков), 47:45
2:2 – Пыленков (Пилипенко, Суворов), 49:40
3:2 – Петунин (Чуркин, Денисов), 57:42
3:3 – Хохлачев (Сериков, Чудинов), 57:42
4:3 - Петунин (Пыленков), 64:45