Передачи Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» одолеть «Монреаль»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду уверенно переиграла «Монреаль Канадиенс».
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Александр Киллорн, Брэйден Пойнт, оформивший дубль, и Брэндон Хэйгел. Одну шайбу «молнии» забросили в большинстве.
Российский защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров записали на свой счет результативные передачи.
Гости ответили точным броском Кайдена Гюле.
«Тампа» набрала 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Монреаль» с 33 очками расположился на 14-й строчке.
источник: «Советский спорт»