«Отличный урок для нас»: Малкин нашел слова после оглушительного поражения «Питтсбурга»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного первенства НХЛ от «Детройт Ред Уингз».

«Это снова отличный урок для нас. У нас много опыта. Мы старая команда, игроки не молоды. Понимаем, что должны правильно играть в течение всего матча», - приводит слова хоккеиста пресс-служба лиги.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу гостей, которые после первого периода уступали 0:4.

В составе «пингвинов» дубль оформил Джейсон Закер. Еще по одной шайбе забросили Дрю О'Коннор и Джефф Картер. Дважды хозяева реализовали численное большинство.

Гости ответили точными бросками Дилана Ларкина, также воспользовавшегося розыгрышем лишнего игрока, Джо Велено, Йонатана Берггрена, Дэвида Перрона в большинстве и Джейка Вальмана.

«Детройт» набрал 37 очков и идет десятым в турнирной таблице Восточной конференции. «Питтсбург» с 44 очками расположился на шестой позиции.