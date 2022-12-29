Годобин прокомментировал свой хет-трик в матче с «Ак Барсом» и сравнил Знарка с Билялетдиновым

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин прокомментировал победу своей команды над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня играли очень хорошо, надеюсь, с такими же эмоциями проведем игру с «Трактором» послезавтра и в Новом году будем той командой, которую тяжело обыграть.

По поводу хет-трика: максимализм есть - забить много, и сегодня отскакивало хорошо.

Что касается сравнения Олега Знарка с Зинэтулой Билялетдиновым, то оба тренера сильные, может быть, что-то новый тренер привнес. Оба играют агрессивно», - приводит слова хоккеиста Metaratings.

Напомним, встреча в Казани завершилась со счетом 4:2 в пользу «сталеваров».

Голдобин отметился хет-триком, еще одну шайбу на свой счет записал Егор Яковлев. Три голевые передачи на счету Филиппа Майе. Гости дважды забрасывали шайбы, находясь в численном преимуществе.

«Металлург» набрал 60 очков и вплотную приблизился к лидирующему в Восточной конференции «Автомобилисту». У «Ак Барса» 49 очков и седьмое место на Востоке.