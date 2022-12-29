НХЛ оштрафовала «Торонто» за выезд на матч с «Сент-Луисом» в официальный выходной

НХЛ оштрафовала «Торонто Мэйпл Лифс» на 100 тысяч долларов.

Как сообщает пресс-служба лиги, такое наказание клуб получил в связи с тем, что решил отправиться на выездной поединок регулярного чемпионата против «Сент-Луис Блюз» 26 декабря. Все дело в том, что период с 24 по 26 декабря у команд официально является выходными согласно договору с профсоюзом игроков.

Заплаченные клубом деньги попадут в специальный фонд лиги.

Отметим, что сама встреча состоялась 27 декабря и завершилась победой канадской команды со счетом 5:4.