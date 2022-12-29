«Соперник задавил, много играли в нашей зоне». Билялов - о поражении «Ак Барса» от «Металлурга»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов отреагировал на поражение от «Металлурга» в матче чемпионата КХЛ.

Напомним, что магнитогорский клуб выиграл со счетом 4:2.

«Начало было неплохим, потом что-то пошло не так. Соперник задавил, статистика говорит об этом же. Очень много играли в нашей зоне. Удержали счёт, не пропустили. Дальше пошел обоюдоострый хоккей. Проиграли из-за удалений и индивидуальных ошибок», — цитирует Билялова «Метарейтинг».

Добавим, что «Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной в таблице Восточной конференции, набрав в 44 играх 49 очков.