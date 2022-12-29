Капитан «Вегаса» остался разочарован результатом матча с «Анахаймом»

Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун прокомментировал поражение своей команды от «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Нужно было найти способ забить больше двух голов. Против такой команды вы не будете довольны одним заработанным очком. Мы должны были победить их», - приводит слова хоккеиста пресс-служба лиги.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Анахайма», одержавшего победу в серии послематчевых буллитов.

В составе «Вегаса» выступаю россияне Павел Дорофеев и Даниил Мироманов.