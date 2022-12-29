Ничушкин вновь травмировал голеностоп

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин вновь выбыл из строя из-за травмы.

Напомним, что в октябре хоккеист перенес операцию на голеностопе. Валерий вернулся на лед в декабре. В матче с «Ншвиллом» у россиянина случился рецидив.

«У Ничушкина то же самое. Травма еще немного мешает ему. У него были небольшие осложнения, и он просто чувствовал, что не в лучшей форме», — приводит журналист Кайл Фредриксон слова тренера «Колорадо» Джареда Беднара.

В текущем сезоне Ничушкин провел 15 матчей, в которых набрал 16 (7+9) очков.