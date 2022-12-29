Журналист из США: Под каждым достижением «Миннесоты» будет стоять имя Капризова

Журналистки Джесси Пирс и Кирстен Крул поделились мнением о нападающем «Миннесоты» Кирилле Капризове.

«Думаю, что под каждым новым достижением в книге рекордов «Миннесоты» будет стоять имя Кирилла Капризова, он сокрушит все рекорды - по крайней мере те, что касаются атакующих метрик, - приводит слова репортеров зарубежная пресса.

Напомним, в матче с «Оттавой» (4:2) Капризов установил рекорд клуба, набрав 200 очков быстрее всех в истории «Уайлд».

Кроме того, Кирилл стал первым игроком «дикарей», которому для достижения 40 или более очков понадобилась всего 31 игра в рамках одного сезона.