Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Оттавой»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на выезде обыграла «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, в составе которых дубль оформило Алекс Дебринкэт. Еще по одной шайбе забросили Джейк Сандерсон и Тим Штюцле.

Хозяева ответили точными бросками Александра Овечкина, Дилана Строума и Евгения Кузнецова. Для капитана «столичных» эта шайба стала 803-й в НХЛ.

«Оттава» набрала 35 очков и расположилась на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 45 очками занимает пятое место.