Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Рейнджерс»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в серии послематчевых буллитов. В составе хозяев отличился Брэйден Пойнт с передач Стивена Стэмкоса и Никиты Кучерова.
Гости ответили шайбой Мики Зибанежада.
Российские голкиперы обеих команд Андрей Василевский и Игорь Шестеркин провели полный матч.
«Молнии» набрали 45 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Рейнджеры» с 44 очками расположились на девятой строчке.
источник: «Советский спорт»